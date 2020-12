Carmen Geiss (55) hat vor Gericht einen Sieg erringen können! Vor über zwei Jahren veröffentlichte ein Rapper-Trio, das unter den Namen Jack von Crack bekannt ist, ein Musikvideo über die Millionärsgattin. In dem Clip, der den Titel "Carmen Geiss" trägt, beschimpfen die Musiker die Blondine unter anderem als "Schla**e" und "ehrenlose Geizkragen-Bi**h". Außerdem drohen sie ihr auch Gewalt an! Diese Bedrohung nahm die gebürtige Kölnerin sehr ernst und verklagte sie daraufhin. Jetzt fiel das Urteil in dem Verfahren: Jack von Crack ist schuldig und muss eine saftige Entschädigung leisten!

Wie der Westfälische Anzeiger berichtet, warfen die Anwälte von Carmen dem Trio – bestehend aus Julian W. (29), David S. (30) und Marius R. (29) – Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung vor. Ein Richter entschied nun gegen die Nachwuchsrapper – auch wenn sie im Prozess Reue zeigten und zugaben: Ihr Text sei "geschmacklos und absurd". Doch die Einsicht kam zu spät, denn jetzt müssen sie nicht nur die Anwaltskosten tragen, die sich auf rund 7.000 Euro belaufen. Zwei wurden auch dazu verurteilt, eine Entschädigung an das TV-Gesicht in Höhe von 4.500 Euro zu zahlen. Der dritte im Bunde muss 2.700 Euro blechen.

Nach dem Schuldspruch äußerte sich bereits Carmen und sagt gegenüber Bild: Sie finde es gut, dass die Rapper verurteilt worden sind. "Das ist doch ein tolles Weihnachtsgeschenk! Ich lasse mir so was nicht gefallen", betont die 55-Jährige.

Carmen und Robert Geiss im Dezember 2020

Jack von Crack, Rapper

Carmen Geiss im Oktober 2020

