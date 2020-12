Das hatte sich Jessica Paszka (30) vermutlich anders vorgestellt! Nach nur zwei Sendungen wurde die neue Gesangsshow Pretty in Plüsch wegen schlechter Einschaltquoten vorzeitig abgesetzt. Da das neue Format nicht genügend Zuschauer begeistern konnte, werden neben der Beauty auch Massimo Sinató (40), Janine Kunze (46) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) am heutigen Freitag das letzte Mal auf der Bühne singen. Anschließend wird unter den Finalisten der Gewinner gekürt. Jessica resümierte jetzt über ihre Teilnahme an der Show.

In ihrer Instagram-Story bedankte sich die 30-Jährige am Donnerstag vor Ende der kunterbunten Sat.1-Show bei ihren Fans. "Morgen ist bereits die letzte Sendung von "Pretty in Plüsch" und ich bin unfassbar dankbar für diese Reise", erklärte sie. Schon jetzt wolle sie sich bei allen Zuschauern bedanken, die sie oder ein anderes Duett unterstützt haben. Stolz fügte Jessi hinzu: "Wir alle hatten den Mut, auf der Bühne live zu performen, obwohl wir keine Profis sind. Mit Unterstützung von unseren Profi-Sängern hatten wir trotz harter Kritik Spaß auf der Bühne."

Für Jessica war die Teilnahme an der Sendung eine völlig neue Erfahrung. Vor wenigen Wochen erzählte die Ex-Bachelorette in einem Promiflash-Interview: "Ich bin jetzt schon total aufgeregt! Ich habe bisher noch nie auf einer Bühne gesungen." Am Freitag um 20:15 Uhr wird die Brünette zum vorerst letzten Mal mit ihrem Gesangspartner, dem "Plüsch-Lauch" Kevin Puerro, singen.

© SAT.1/Willi Weber Puppe Kevin Puerro und Jessica Paszka bei "Pretty in Plüsch"

© SAT.1/Julian Essink Plüsch-Lauch Kevin Puerro und Jessica Paszka

SAT.1/Julian Essink Die "Pretty in Plüsch"-Stars 2020

