Hinter Rebel Wilson (40) liegen aufregende Monate: Die Schauspielerin, die unter anderem für ihre Kurven bekannt gewesen war, machte 2020 zu ihrem "Jahr der Gesundheit". Tatsächlich schaffte sie es, während dieses Zeitraumes über 20 Kilo abzunehmen und verblüfft ihre Fans seitdem regelmäßig mit beeindruckenden Schnappschüssen von sich und ihrem erschlankten Body. Auch jetzt löst sie bei ihrer Community regelrechte Jubelschreie aus – und zwar auf Schlittschuhen!

Rebel genießt die Vorweihnachtszeit aktuell in New York – natürlich durfte dabei ein Besuch auf der legendären Eisbahn am Rockefeller Center nicht fehlen. Diesen Ausflug, bei dem die 40-Jährige offensichtlich jede Menge Spaß hatte, hielt sie für ihre Follower in einer Reihe witziger Schnappschüsse fest. Während sie auf den ersten beiden Bildern noch wie ein Profi posiert, scheint ihr beim dritten und letzten Foto allerdings etwas die Puste ausgegangen zu sein.

Ob es das Schlittschuhfahren wohl auf die Liste von Rebels Lieblingssportarten schafft, sei mal dahingestellt – um an Gewicht zu verlieren, musste sie sich jedenfalls nicht aufs Eis stellen. Vor Kurzem gab die Pitch Perfect-Darstellerin nämlich preis, dank welcher "Sportart" die Pfunde gepurzelt sind. "Ich wollte euch wissen lassen, dass der größte Teil meiner Übungen aus Spaziergängen bestand. Das ist kostenlos und ihr könnt das alle sicher machen", verriet sie in einem Instagram-Livestream.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson auf der Eisbahn am Rockefeller Center

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson auf der Eisbahn am Rockefeller Center

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2020

