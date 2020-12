Ex on the Beach-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Madleine Henderson und Arman Kashani waren das Traumpaar der vergangenen Staffel, jedoch gehen sie ab jetzt getrennte Wege. Trotz der Trennung werden die beiden Reality-TV-Stars aber zwangsläufig weiterhin miteinander zu tun haben – die Ex-Partner erwarten nämlich ein gemeinsames Kind. Doch ist das Liebes-Aus endgültig? Promiflash hat Maddi gefragt, ob sie sich ein Comeback vorstellen könnte.

Im Promiflash-Interview erzählte die Are You The One?-Bekanntheit, dass eine potenzielle Reunion erst mal nicht im Fokus stehe. Maddi suche aktuell eine Wohnung in ihrer Heimat Bielefeld und versuche, sich dort wieder ein Standbein aufzubauen. "Momentan habe ich sehr viel Stress um mich herum und denke gar nicht an ein Comeback oder daran, wie es mit mir und Arman weitergeht", stellte die Influencerin weiter klar.

Derzeit habe das Reality-TV-Sternchen andere Dinge im Kopf – mit dem Vater ihres ungeborenen Kindes sei sie aber nach wie vor im Austausch. "Gerade, weil wir halt auch in Kontakt stehen und normal miteinander umgehen, steht das für mich jetzt erst mal an zweiter Stelle und nicht zur Debatte", betonte Maddi. Ob die werdenden Eltern wieder zueinanderfinden, bleibt also abzuwarten.

Instagram / arman.mood Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Bekanntheiten

Instagram / maddi_ayto Madleine, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / arman.mood Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

