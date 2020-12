Ist das etwa der Anfang vom Ende? Kim Kardashian (40) und Ehemann Kanye West (43) machten in den vergangenen Monaten eine turbulente Zeit durch. Der US-Rapper litt scheinbar an psychischen Problemen und begab sich deshalb auch in Therapie. Das wirkte sich auch auf die Ehe der Megastars aus – für Kim eine richtige Zerreißprobe. Die beiden sollen zwar noch zusammen sein – ihre Leben sollen sie jedoch weitestgehend getrennt voneinander führen.

Ein Informant erzählte People, dass die beiden sich jeweils auf ihren eigenen Werdegang konzentrieren würden. "Kim hat ihre Arbeit und Projekte, die ihr wichtig sind, und Kanye hat seine", gab die Quelle preis. Die beiden würden momentan ihr eigenes Ding getrennt voneinander durchziehen, viele Berührungspunkte gäbe es aktuell nicht: "Ihr Leben überschneidet sich nicht wirklich", berichtete der Insider. Kim soll damit allerdings glücklich sein – sie konzentriere sich aktuell voll und ganz auf ihre Karriere.

Der Reality-TV-Star will nämlich Anwältin werden – aus diesem Grunde setzt sich die Influencerin bereits intensiv für Gefängnisinsassen ein und konnte auch schon eine Strafmilderungen erwirken. Zudem versuchte sie, einen verurteilten Mörder vor der Todesstrafe zu bewahren – ihre Bemühungen blieben in diesem Fall jedoch ohne Erfolg.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de