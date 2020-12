Setzt Kim Kardashian (40) ihre Ehekrise so sehr zu? Seit Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte, wonach es in der Beziehung zwischen dem Realitystar und Ehemann Kanye West (43) heftig kriseln soll. Vor allem Kanyes kontroverse Aussagen im Präsidentschaftswahlkampf und die psychischen Probleme des Rappers sollen die Ehe angeblich schwer belasten. Dass Kim ihre Beziehung trotzdem mit allen Mitteln retten will, soll für die vierfache Mutter total ermüdend sein!

"Kim ist erschöpft davon, es ständig zu versuchen, denkt aber an ihre Ehegelübde, wenn sie eine wichtige Entscheidung trifft", meinte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Heißt das etwa, dass an den Gerüchten über eine mögliche Scheidung nichts dran ist? "Kims Familie wird sie bei jeder Entscheidung, die sie trifft, unterstützen. Aber sie findet, dass es wichtig ist, zuerst herauszufinden, was das Beste für die Kinder, sie selbst, Kanye und den Rest der Familie ist, und zwar in dieser Reihenfolge", behauptete die Quelle.

Aber auch für den Musiker, der an einer bipolaren Störung leidet, sind die vergangenen Wochen offenbar nicht immer leicht gewesen: "Kanye arbeitet zurzeit an seiner psychischen Gesundheit und seinem Geisteszustand", erklärte der Insider.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2015

