Ariane und Martin plaudern aus dem Liebes-Nähkästchen! Auch die Frankfurterin und der Key-Account-Manager wagten sich in dieser Staffel in die Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick – und gaben sich tatsächlich das Jawort, ohne sich vorher auch nur einmal im Leben gesehen zu haben. Im Promiflash-Interview berichten Ariane und Martin jetzt von ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Zeit und verraten ihre ganz persönlichen Highlights!

"Der schönste Moment der Hochzeit war, als Ariane in den Raum gekommen ist und das Warten der letzten Monate endlich ein Ende hatte", schwärmt der 36-Jährige. Arianes Highlight hingegen kam ein paar Sekunden später: "Der schönste Moment der Hochzeit war mein erster Blickkontakt mit Martin. Ab dem Moment wusste ich, dass es passt und hier etwas Wunderbares passiert", betont die frischgebackene Ehefrau.

Spannend ist natürlich auch: Wie war ihr allererster Kuss? "Der Kuss hat sich sehr gut angefühlt. Es war der erste Kuss mit meinem Mann, einem Fremden – trotzdem war er so vertraut. Der Kuss war die Bestätigung, dass dieses Match absolut passt", beteuert Ariane. Das sieht Martin ganz ähnlich: "Der Kuss war sehr vertraut und hat uns danach noch weiter verbunden."

Das alles muss ja sehr aufregend gewesen sein, oder? "In den letzten Stunden vor der Hochzeit war ich sehr angespannt. Aber auf dem Weg zum Standesamt fiel nach und nach immer wieder ein Stück Anspannung ab und wurde durch Vorfreude ersetzt", berichtet Martin Promiflash. Ariane ging es da anders: "Ich war überraschenderweise am Tag der Hochzeit generell nicht so aufgeregt. Ich war mir meiner Sache sehr sicher und habe den Experten zu 100 Prozent vertraut, dass da der richtige Mann für mich stehen wird."

