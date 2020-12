Seit wenigen Monaten ist Kailyn Lowry (28) vierfache Mutter. Im Februar hatte der Teen Mom-Star verkündet, erneut schwanger zu sein und nach Lincoln, Issac und Lux ein weiteres Kind zu erwarten. Im Juli erblickte der kleine Creed dann endlich das Licht der Welt – jedoch nicht in einem Krankenhaus. Kailyn hatte sich dazu entschieden, ihren jüngsten Spross zu Hause zu entbinden. Leider verlief die Hausgeburt nicht so reibungslos, wie sich die 28-Jährige das vermutlich erhofft hatte.

In der zweiten Episode von "Teen Mom 2" berichtete die Reality-TV-Darstellerin von einem schrecklichen Erlebnis im Zusammenhang mit der Geburt. "[Creed] kam und hat einfach nicht geatmet", berichtete Kailyn und erklärte weiter: "Es gab einen Moment, in dem ich presste, aber ich fühlte keine weitere Wehe. Die Hebamme sagte also: 'Du musst drücken. Du musst es machen, was auch immer ist.'" Glücklicherweise habe ihre Hebamme Creed aber dazu bringen können, wieder zu atmen.

Auch ihr Ex-Freund Chris Lopez war bei der Hausgeburt dabei, um Kailyn zu unterstützen. Der war genauso schockiert, als er realisierte, dass sein Sohn nicht atmete: "Der Ausdruck auf Chris' Gesicht sagte, er hatte Angst." Seitdem habe ihr Verflossener Creed aber nicht mehr gesehen.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowrys Sohn Creed

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern im August 2020

Instagram / kaillowry Chris Lopez und Kailyn Lowry

