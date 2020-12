Giovanni Zarrella (42) und Jana Ina Zarrella (44) sind wahre Im­pro­vi­sa­ti­ons­ta­lente. Das Paar scheint dieses Jahr einfach kein Glück mit festlichen Terminen zu haben. Anfang September gab die Love Island-Moderatorin bekannt, dass sie sich mit Covid-19 infiziert hatte. Das bedeuteten nicht nur 14 Tage Quarantäne isoliert von ihrer Familie, sondern auch, dass die gemeinsame Feier ihres Hochzeitstages ins Wasser fallen musste. Heute hat die Kölnerin Geburtstag und auch der Start in ihr neues Lebensjahr begann auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. Giovanni beglückwünschte seine Jana Ina an einer Tankstelle!

Kurz nach Mitternacht postete der Sänger ein Foto von sich und seiner besseren Hälfte auf Instagram: Wie es sich gehört, halten die beiden jeweils einen Teller mit einem Stück Geburtstagstorte in der Hand. Nur der Ort, an dem die beiden den neuen Lebensabschnitt von Jana Ina zelebrieren, verwundert ihre Fans. Neben einer Zapfsäule einer Tankstelle küsst der Fernsehmoderator seine Frau auf die Wange. "Meine Königin hat Geburtstag und der wird gefeiert – egal wo wir sind in dieser Minute", kommentiert er den Schnappschuss.

Das Powercouple hat schon einiges miteinander erlebt. Seit 15 Jahren sind Jana Ina und Giovanni bereits verheiratet. Ihre zwei Kinder machen das Glück perfekt. Ihr Hochzeitsjubiläum konnten die beiden Turteltauben dann übrigens doch noch feiern. Nachdem sich die gebürtige Brasilianerin von ihrer Erkrankung erholt hatte, fuhren sie in ein Fünf-Sterne-Bio-Hotel in den österreichischen Bergen.

Instagram / giovannizarrella Giovanni und Jana Ina Zarella

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella im Juli 2018 in Berlin

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

