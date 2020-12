Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2014 ist Lisa Del Piero (24) als Fitness-Bloggerin durchgestartet. In den vergangenen Jahren wuchs dadurch nicht nur ihre Reichweite auf Social Media, sondern auch ihre Muskelmasse. Mittlerweile hat die 23-Jährige 20 Kilo mehr auf den Rippen und ist mächtig stolz auf ihren durchtrainierten Körper. Aufmerksame Fans bemerkten kürzlich jedoch, dass die Brünette abgenommen hat. Das möchte Lisa nun wieder ändern!

"Ich will unbedingt wieder und noch mehr zunehmen beziehungsweise aufbauen. Ich habe richtig Bock auf Masse!", verdeutlichte die Kurven-Queen in ihrer Instagram-Story. Da sie extrem schnell abnehme, sei das für Lisa aber leider gar nicht so einfach. Sie erklärte außerdem die Ursache ihrer Gewichtsabnahme: "Die letzten Wochen habe ich viel gearbeitet und kam einfach nicht dazu, genug zu essen." Das wolle die Influencerin aber schnellstmöglich wieder ändern.

Bereits im Oktober hatte Lisa eine Sportpause einlegen müssen und dadurch mehrere Pfunde verloren. Was vermutlich viele Frauen gefreut hätte, ärgerte die Kölnerin. Da sie sich einer Nasen-OP unterzogen hatte, war die Beauty jedoch gezwungen, während des Heilungsprozesses auf Work-outs zu verzichten.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im August 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im August 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitnessmodel

