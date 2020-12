Arman und Maddis Glück war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt! Die Bielefelderin und der Berliner liefen sich bei Ex on the Beach über den Weg – und verliebten sich schlagartig ineinander. Doch obwohl Maddi sogar ein Baby von Arman erwartet, scheiterte ihre Beziehung kurz nach der Show. Im Promiflash-Interview versucht der werdende Papa zu konkretisieren, was zum überraschenden Ende ihrer Liaison geführt haben könnte.

Arman räumt Fehler ein, die er in den vergangenen Wochen gemacht hat: "Der Druck, den ich verspürt habe, Geld zu verdienen, hat mich echt ein wenig wahnsinnig gemacht. Ich war extrem süchtig danach, auf Instagram schnell erfolgreich zu werden und ich habe in dieser Zeit Maddi nicht richtig behandelt", gesteht der Reality-TV-Darsteller. Er habe sich im Zuge seiner Verbissenheit selbst verloren und sei "zu einer sehr negativen Version" von sich geworden. "Maddi hat sehr darunter gelitten, einen Monat haben wir uns fast nur gestritten und das ist natürlich nicht gut für eine schwangere Frau." Letztlich habe die baldige Mutter den Schlussstrich gezogen, Arman verlassen und wolle nun erst mal "wieder zur Ruhe kommen, um glücklich zu werden".

Doch auch die ehemalige Are You The One?-Kandidatin habe sich den einen oder anderen Fehltritt geleistet. "Auch die aktuelle Situation mit Lockdown, der Winter steht vor der Tür, alle sind etwas depressiv, wir haben sehr oft aufeinandergehockt und uns immer schlechter verstanden", beteuert Arman. Am Ende seien viele Faktoren zusammengekommen, die den Alltag als Paar schwerer gemacht hätten. "Aber willentlich hat keiner dem anderen irgendwelchen Schaden zufügen wollen", stellt der Fitnessfan abschließend klar.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / arman.mood Arman Kashani, Reality-TV-Star

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

