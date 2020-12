Bekommt Alessio (5) etwa bald ein kleines Geschwisterchen? Der Fünfjährige ist der gemeinsame Sohn von Sarah Lombardi (28) und ihrem Ex-Mann Pietro (28). Seit nun knapp einem Jahr ist Julian Büscher (27) der Mann an der Seite der Sängerin. Doch obwohl die beiden noch gar nicht so lange zusammen sind, können sie es offenbar kaum noch erwarten, ihr ganzes Leben miteinander zu teilen – der Fußballer machte der Brünette im gemeinsamen Malediven-Urlaub bereits einen Heiratsantrag. Im Netz verkündet Sarah jetzt, dass sie sich sogar noch einen großen Beziehungsschritt vorstellen könnte.

In ihrer Instagram-Story stellt sich die The Masked Singer-Gewinnerin einigen neugierigen Fragen ihrer Fans. Natürlich kam dabei auch das Liebesleben von ihr und Julian zur Sprache. So wollte einer ihrer Follower wissen, ob sie schon einmal daran gedacht hätte, ein Kind mit ihrem Verlobten zu bekommen. Über die Antwort muss sie anscheinend nicht groß nachdenken: Mit einem eindeutigen "Ja" und einem roten Herz dahinter macht sie deutlich, dass sie sich Nachwuchs mit ihrem Zukünftigen vorstellen könnte.

Sarah teilt zudem ein weiteres pikantes Detail mit ihren Fans – sie gibt preis, dass sie schon einmal mit einer Frau geknutscht hat! "Ich musste üben für meinen ersten Kuss. Meine beste Freundin hat mir dann damals erklärt, wie das geht", erklärt die 28-Jährige und macht dazu einen passenden Kussmund.

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher kurz nach ihrer Verlobung

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, Januar 2020

