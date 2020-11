Sarah Lombardi (28) bricht nach ihrer Verlobung ihr Schweigen! Am Donnerstagabend überraschte die Musikerin ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Sie hat sich nach wenigen Monaten Beziehung mit ihrem Freund Julian Büscher (27) verlobt – die beiden werden heiraten! Nachdem sie die frohe Botschaft verkündet hatte, schwieg sie zunächst zu den neugierigen Anfragen ihrer Bewunderer. Bis jetzt: Sarah meldet sich nach dem Kniefall zu Wort – und erklärt, warum sie ihr Glück zunächst geheim hielt.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Sängerin am Freitagmittag einige Storys, in denen sie sich an ihre Follower wendet. Darin bedankt sich die Ex von Pietro Lombardi (28) zunächst für all die Glückwünsche und erklärt dann weiter: "Es wurde sowieso schon total spekuliert. Ich wollte daraus auch gar kein Geheimnis machen, weil ich superhappy und glücklich darüber bin." Sarah schildert jedoch auch weiter, dass sie einige Dinge lieber privat halte und selber entscheide, was sie preisgebe. Aufgrund der vielen Spekulationen habe sie dann aber beschlossen, ihre Liebesnews zu teilen.

Nach der süßen Verlobungsnews seiner Verflossenen meldete sich auch ihr erster Ehemann Pietro Lombardi bereits zu Wort. Mit einem kurzen Statement verdeutlichte der Songwriter, wie gut das Verhältnis zu Sarah trotz ihrer Scheidung sei: "Ich wünsche den beiden nur das Beste!", versicherte er.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

