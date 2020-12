Blue Ivy Carter (8) ist auf einem guten Weg, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Die Tochter von Beyoncé (39) von Jay-Z (51) klettert schon jetzt die Karriereleiter steil hinauf. In der Single "Brown Skin Girl", ihrer weltbekannten Mutter, übernahm die Achtjährige auch einen kleinen Gesangspart. Dafür wurde sie jetzt mit einem Preis ausgezeichnet und Oma Tina (66) ist mächtig stolz auf ihre kleine Enkelin!

Im vergangenen Jahr hatte die Tochter der beiden Musik-Superstars bereits einen Soul Train Music Award für ihr Mitwirken an dem Lied eingeheimst. Bei der diesjährigen Verleihung sahnte sie vor zwei Wochen erneut eine Auszeichnung ab. In der Kategorie "Video des Jahres" wurde sie für ihre Darbietung in dem Musikvideo des erfolgreichen Songs ausgezeichnet. Ein Familienmitglied aus dem Hause Knowles-Carter scheint auf den Erfolg des kleinen hübschen Mädchens aber besonders stolz zu sein: "Gratulation an meine wunderschöne und talentierte Enkelin Blue Ivy Cater. Sie hat ein Soul Train Award für das 'Video des Jahres' gewonnen", ließ Tina Knowles ihre Follower auf Instagram wissen.

Als wäre das nicht schon genug, ist der ganze Stolz ihrer Großmutter nun auch noch für einen Grammy in der Kategorie "Bestes Musikvideo" nominiert. Neben dem Rapper Future (37) und Sänger Harry Styles (26) werden jetzt also auch die beiden Carter-Frauen gemeinsam auf die heiß begehrte Trophäe hinfiebern.

Instagram / beyonce Blue Ivy Carter auf der Wearable Art Gala 2019

Allen Berezovsky/Getty Images Beyonce, Blue Ivy Carter, Tina Knowles und Richard Lawson

Instagram / Beyonce Jay-Z, Beyoncé und Tochter Blue Ivy

