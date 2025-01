Beyoncés Vater Mathew feiert Blue Ivys Debüt in "Mufasa"

Blue Ivy Carter (13) feiert derzeit große Erfolge. Nach einem aufregenden Jahr stand sie kürzlich bei der Filmpremiere von Disneys "Mufasa: The Lion King" im Rampenlicht. Im fotorealistischen Musikdrama leiht sie der jungen Löwin Kiara ihre Stimme. Ihre Mutter Beyoncé (43), die erneut Nala spricht, begleitete sie zur Premiere in Los Angeles, ebenso wie ihre Großmutter Tina Knowles (71) und ihr Vater Jay-Z (55). Während Großvater Mathew Knowles (73) nicht vor Ort war, würdigte er Blue Ivy mit einer berührenden Botschaft auf Instagram. "Ich bin so stolz, dass du als Entertainerin der zweiten Generation bereits deinen Weg gehst", schrieb er und bezeichnete ihre Leidenschaft und ihren Arbeitseifer als inspirierend.

Mathew zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder beeindruckt von Blue Ivys Ehrgeiz. So teilte er eine Anekdote von Beyoncés Renaissance-Tour, bei der die junge Künstlerin trotz anfänglicher Kritik alles daransetzte, um ihre Performance zu verbessern. Beyoncé selbst schrieb anlässlich Blue Ivys Filmerfolg eine seltene Botschaft auf Instagram: "Du hast hart gearbeitet und eine wunderschöne Arbeit als Kiara geleistet. Deine Familie könnte nicht stolzer sein." Neben ihrer Synchronrolle zeigte Blue Ivy auch an Weihnachten ihr musikalisches Talent, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter während der NFL-Halbzeitshow in Texas auf der Bühne stand.

Blue Ivy scheint nicht nur das Talent ihrer berühmten Eltern geerbt zu haben, sondern auch deren bemerkenswerte Arbeitsmoral. Ihr Großvater nannte sie in einem weiteren Brief ein "Vorbild an Entschlossenheit" und betonte den "außergewöhnlichen Knowles-Spirit", der in ihr steckt. Neben ihren künstlerischen Erfolgen soll Blue Ivy auch eine breite Neugier an neuen Erfahrungen zeigen, wie Mathew hervorhob. Diese besonderen Eigenschaften, verbunden mit einem starken familiären Rückhalt, dürften dafür sorgen, dass ihr Weg weiterhin beeindruckend bleibt – ganz gleich, in welchem Bereich sie sich letztlich verwirklichen wird.

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Getty Images Beyoncé zwischen ihren Eltern Mathew und Tina Knowles bei einem Event im Jahr 2005

