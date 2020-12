Gibt es etwa bald noch ein Geschwisterchen für Mia Rose (3) und Kyla? Erst kürzlich sind Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit ihren beiden kleinen Töchter in ihre Wahlheimat Dubai ausgewandert. Auch ihr neues Zuhause hat die Familie bereits bezogen. Grund für die radikale Veränderung: Der Wunsch nach mehr Privatsphäre. Doch könnten sich Sarah und Dominic jetzt, wo sie mehr Ruhe haben, eigentlich vorstellen, noch weiteren Nachwuchs zu bekommen?

In der "Peter Maffay Radioshow" plauderten die beiden mit dem Musiker über ihre Zukunftspläne. In diesem Zusammenhang spielte der Gastgeber darauf an, dass den Webstars ja noch ein kleiner Sohn fehle. "Also eigentlich haben wir gesagt, dass wir als vierköpfige Familie komplett sind, aber wir sind immer noch sehr jung und ausschließen würde ich nichts", antwortete Sarah auf die Frage, ob sie sich noch einen Jungen wünsche. Das Paar wolle einfach abwarten, was noch so passiert. Aktuell gehe die 29-Jährige allerdings davon aus, dass sich an der Familienkonstellation nichts mehr verändern wird.

Doch selbst bei einer weiteren Schwangerschaft glaube die Blondine nicht daran, dass sie einen Jungen zur Welt bringen würde. "Wir kommen aus einer sehr frauenlastigen Familie. Ich bin mir sicher, dass, wenn wir noch ein Kind bekommen würden, es noch ein Mädchen wird", erklärte sie ihre weibliche Intuition. Trotzdem fände sie es natürlich schön, einen Sohn zu haben.

Instagram / team.harrison.official Familie Harrison im November 2020

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern, August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Kyla und Mia Rose Harrison

