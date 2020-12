Herrlich normal! Am vergangen Donnerstag war es die Sensation: Heidi Klum (47), die in der Vergangenheit immer sehr darauf geachtet hatte, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen, präsentierte ihre Tochter Leni (16) endlich der Öffentlichkeit. Dafür wählte die Model-Mama einen mehr als würdigen Rahmen. Gemeinsam mit ihrer Ältesten ziert die 47-Jährige nämlich das Cover der deutschen Vogue. In diesem Zusammenhang verriet die 16-Jährige jetzt, was sie an ihrer berühmten Mutter so richtig peinlich findet!

Ein gewöhnliches Leben führt die Patchworkfamilie aufgrund der Bekanntheit ihres Familienoberhaupts mit Sicherheit nicht. Doch eines scheint bei den Klums wie bei jeder anderen Familie zu sein, wie Model-Nachwuchs Leni jetzt in einem Interview mit der Vogue durchblicken ließ. In dem dazugehörigen Video wollte Heidi es von ihrer Tochter genau wissen: "Ich würde sagen, 'cool' ist das Gegenteil von mir. Weil ich bin, glaube ich, eher uncool. Oder meinst du, dass ich cool bin?" Worauf Leni antwortete: "Nee! So, wie du dich benimmst, ist oft zum Fremdschämen." Es seien vor allem die Tanzmoves des Supermodels, die sie rot anlaufen ließen, verriet Leni aus ihrem Familienalltag.

Heidi habe damit aber überhaupt kein Problem, schließlich habe sich wohl jeder Elternteil von seinen Kids schon einmal anhören müssen, dass er peinlich ist, erklärte die Frau von Tom Kaulitz (31). Trotz allem wisse Leni eine Sache an ihrer Mama sehr zu schätzen: "Du bist cool, wenn du selbstbewusst bist – was meistens der Fall ist", betonte sie. Ein gesundes Selbstbewusstsein sei in ihren Augen enorm wichtig, gab Leni zu verstehen.

