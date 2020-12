Scott Disick (37) nimmt seine neue Freundin auch weiterhin nicht mit zu Familienfesten! Der Ex von Kourtney Kardashian (41) datet aktuell die 19-jährige Amelia Gray Hamlin. Doch ganz so ernst wie gedacht soll die Romanze der beiden nicht sein: So soll der Geschäftsmann das Model nicht seinen Kids vorstellen wollen. Das bestätigte sich nun offenbar – denn Scott feierte den Geburtstag seiner Söhne mit Kourtney und ohne Amelia!

Am Sonntagabend veröffentlichte der Immobilien-Unternehmer in seiner Instagram-Story mehrere Aufnahmen der Party: Einige Bilder zeigen Girlanden mit den Namen von Mason (11) und Reign (6), andere die Kinder, wie sie einen TikTok-Tanz aufführen oder Gäste der Feier wie Addison Rae (20). Und Amelia? Die zeigte sich auf ihrem Profil stattdessen im Pyjama, wie sie einen Burger futterte – zur Party der Kardashians war sie offenbar nicht eingeladen.

Ob Kourtney ihrem Ex wohl verboten hat, seine Neue mitzubringen? Laut einem Insider soll die dreifache Mutter eigentlich kein Problem mit der frischen Liaison ihres Verflossenen haben. "Sie vertraut darauf, dass Scott gute Entscheidungen trifft, wenn es um die Kinder geht!", erklärte die Quelle gegenüber Hollywood Life.

Collage: Dave Kotinsky/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images Collage: Scott Disick und Amelia Hamlin

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick an seinem Geburtstag

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

