Maddi Henderson ist schwanger – doch was hält ihre Familie davon? Erst kürzlich machte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin gleich zwei Hammer-News öffentlich: Sie ist von ihrem TV-Lover Arman getrennt – und erwartet zeitgleich aber ein Baby von ihm! Inzwischen ist die Brünette bereits im vierten Monat und freut sich total auf ihren Nachwuchs. Einen harten Moment gab es in ihrer Schwangerschaft jedoch schon: Maddi musste ihrer Familie von dem Kind erzählen – und davor hatte sie richtig Bammel!

"Als ich mich dann in den Zug gesetzt habe, um nach Bielefeld zu fahren und meiner Familie und meinen Freunden zu erzählen, dass ich schwanger bin, hatte ich sehr große Angst!", erklärte die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash. Sie sei sicher gewesen, dass ihre Angehörigen nicht gut auf die Neuigkeiten reagieren würden: "Ich dachte, alle würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich dachte, jeder wird Zweifel haben!" Doch dann sei das Gegenteil eingetreten: "Alle haben sich gefreut und geweint und gesagt, dass ich eine gute Mama werde!"

Auch der werdende Vater meldete sich nach Bekanntwerden der Schwangerschaft bereits zu Wort: Im Netz versicherte Arman, sich ebenfalls auf das Baby zu freuen – und zudem um seine Ex kämpfen zu wollen. "Also ich habe noch Hoffnung. Ich hoffe, dass alles wieder gut wird mit uns", erklärte er.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

TVNOW Madleine und Arman, "Ex on the Beach"-Kandidaten

