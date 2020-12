War Sarah Harrison (29) früher rebellisch unterwegs? Durch das TV-Format Der Bachelor wurde die Blondine einem größeren Publikum bekannt. Mittlerweile ist sie mit Dominic Harrison (29) verheiratet und Mutter von zwei kleinen Töchtern. Besonders den Alltag als Zweifach-Mama und Ehefrau, der meist eher harmonisch wirkt, teilt die Influencerin stets mit ihrer Community. Jetzt plauderte Sarah in einer Radiosendung über ihre Vergangenheit und verriet, dass sie als Jugendliche mit der Polizei aneinander geraten sei!

Vergangenen Sonntag war die Blondine zu Gast bei "Die Peter Maffay Radio Show". Dort gestand sie, mit ihren damaligen Freunden die Blumen aus Beeten am Rathaus herausgerissen zu haben, um sich damit zu bewerfen. Warum genau sie dies getan hatten, wisse Sarah auch nicht. Ihre Tat blieb jedoch nicht unentdeckt. "Am Nachmittag hat die Polizei an der Tür geklingelt und mein Papa hat die Türe aufgemacht. Dann mussten wir das Rathaus putzen", erzählte die Influencerin im Interview weiter.

Die etwas wilderen Zeiten scheinen jedoch lange hinter ihr zu liegen. Denn nun steht ihre Familie im Fokus, wie die 29-Jährige ebenfalls im Interview mit Peter Maffay (71) preisgab. Die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Sprösslinge seien das Wichtigste für sie. Auch auf Social Media betonte Sarah bereits mehrmals, wie sehr sie in der Rolle als Mutter aufgehe.

