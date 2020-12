Was hält Dominik Flade selbst von seiner außergewöhnlichen Serienrolle? Der Schauspieler steht seit rund drei Monaten für Alles was zählt vor der Kamera und verkörpert den Soldaten Yannik Ziegler. Keine leichte Aufgabe – neulich musste sein TV-Charakter nach einem Auslandseinsatz sogar notoperiert werden, weil er sich einen Granatensplitter in der Brust eingefangen hatte. Anspruchsvolle Szenen, auf die sich Darsteller Dominik intensiv vorbereiten musste – doch genau diese Herausforderung reizte ihn.

Im Promiflash-Interview erklärt Dominik: "Bislang wurde das Thema Bundeswehr in einem täglichen Format noch nie behandelt, insofern stehen wir alle vor der spannenden Herausforderung dieser Thematik auch gerecht zu werden." Ganz konkret befasse sich "Alles was zählt" mit der posttraumatischen Belastungsstörung eines jungen Soldaten. "Für mich als Schauspieler ist die Schnittstelle Neugierde und Verantwortung das zentrale Thema", betont der 28-Jährige. Was der Zuschauer mitnehmen kann? "Genau wie ich auch, erfahren die Zuschauer, welchen Impact ein Kampfeinsatz auf die seelische Konstitution eines Menschen haben kann", lautet Dominiks Antwort. Man solle unbedingt dankbar sein, in einem Land zu leben, in dem kein Krieg herrscht.

Dominik selbst ist übrigens nie beim Bund gewesen: "Daher war die Recherche-Arbeit enorm wichtig", beteuert er. "Ich habe viele Artikel gelesen, mir Interviews und Dokumentationen angeschaut und mich mit einem Freund, der gedient hat, getroffen." Die beiden hätten zur Vorbereitung "sehr intensive und persönliche Gespräche" miteinander geführt.

TVNOW / Julia Feldhagen Yannick (Dominik Flade) und Lucie (Julia Wiedemann) bei "Alles was zählt"

Instagram / domflade Dominik Flade, Schauspieler

TVNOW / Julia Feldhagen Lucie (Julia Wiedemann), Yannick (Dominik Flade) und Ina (Franziska van der Heide) bei AWZ

