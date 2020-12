Lauren Goodger (34) steht eine schwierige Beauty-Entscheidung bevor! Die Britin wurde vor rund zehn Jahren durch die beliebte Reality-TV-Show "The Only Way Is Essex" bekannt. Nach ihrem Ausstieg aus der Sendung polarisierte sie in Großbritannien nicht nur mit ihrer Promi Big Brother-Teilnahme, auch ihre zahlreichen Schönheitsoperationen fanden immer wieder den Weg in die Schlagzeilen. Ihre großen Brustimplantate bereiten Lauren allerdings mittlerweile Probleme – doch vor einer erneuten OP hat die Britin große Angst...

Im Interview mit new! berichtete Lauren, dass sie aufgrund ihrer üppigen Oberweite Atembeschwerden habe. "Wenn ich liege, sind sie ziemlich schwer", betonte sie und erklärte, dass sie aus diesem Grund bereits in Betracht gezogen habe, sich die Brüste straffen oder verkleinern zu lassen – doch die Risiken des Eingriffs halten sie bislang davon ab: "Ich habe schreckliche Angst vor der Operation. Ich habe Angst, dass ich sterbe und nicht mehr aufwache."

Dabei ist Lauren doch mittlerweile eigentlich eine regelrechte Beauty-OP-Expertin: Immerhin soll sich die 34-Jährige in der Vergangenheit mehreren plastischen Eingriffen unterzogen haben. Neben einer Nasenkorrektur, einer Fettabsaugung, einer Brustvergrößerung und mehreren Unterspritzungen im Gesicht sollen Chirurgen unter anderem auch am Kiefer der Brünetten Hand angelegt haben.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im November 2020

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im Juli 2020

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im September 2020 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de