Was ist bei Elena Miras (28) los? Die letzten Wochen waren sicherlich nicht einfach für die Schweizerin: Sie und Mike Heiter (28) hatten sich im September nach drei Jahren Beziehung getrennt! Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg, unter dem vor allem ihr Töchterchen Aylen litt. Vor wenigen Wochen teilte Elena dann im Netz mit, dass das Paar seine Streitigkeiten ab jetzt im Privaten klären werde – vor allem zum Schutz der Kleinen. Nun hat sich die 28-Jährige erneut mit nachdenklichen Worten bei ihren Fans gemeldet.

"Ich brauche jetzt ein paar Tage für mich und meine Tochter", schrieb Elena in ihrer Instagram-Story. Mit diesen Worten verabschiedete sich die Schweizerin von ihren Followern und kündigte eine Netzpause an. Aus privaten Gründen brauche Elena jetzt ein bisschen Ruhe. "Ich brauche Zeit, um ein paar Sachen zu verstehen und zu verarbeiten", schrieb sie auf Social Media. "Es gibt Dinge im Leben, die man nie verstehen wird. Aber man muss lernen, sie zu akzeptieren", führte sie weiter aus. Spielt sie hiermit etwa auf die vergangenen Dramen mit ihrem Ex Mike an?

Bereits vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass Mike schon eine neue Partnerin haben soll. Den betreffenden Artikel von Promiflash kommentierte Elena damals mit den Worten: "Endlich kommt auch mal etwas ans Licht, was seit einigen Monaten läuft – und wozu ich nichts sagen durfte." Ist Mike etwa während der Beziehung zweigleisig gefahren?

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras ; Instagram / mikeheiter13 Collage: Elena Miras und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2020

