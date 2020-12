Der Kampf gegen die Pfunde geht in eine neue Runde! Im März dieses Jahres wurde Daniel zum Gewinner von The Biggest Loser gekürt. Der Fahrschullehrer hat auf seinem Weg in der Fitnessshow sage und schreibe 104 Kilo abgenommen und sein Startgewicht damit halbiert. Auch im kommenden Jahr stürzen sich neue Kandidaten ins Rennen um die Pfunde und überwinden ihren inneren Schweinehund. Jetzt ist auch endlich klar, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden.

"Die 12. Staffel von 'The Biggest Loser' steht in den Startlöchern. Ab 3. Januar wird den Kilos wieder der Kampf angesagt", verkündet der Sender Sat.1 nun unter anderem auf Facebook. Am ersten Sonntag im neuen Jahr starten Dr. Christine Theiss (40) und die Coaches Ramin Abtin (48) und Petra Arvela (28) mit ihrer Arbeit mit den Schwergewichten. Während die erste Episode bereits um 16.30 Uhr über die Bildschirme flimmert, laufen die Folgen danach wöchentlich eine Stunde später – um 17.30 Uhr.

Ob dieses Mal wieder jemand aus dem Team der Blondine das Kilo-Match für sich entscheiden kann? Nach dem Sieg von Schützling Daniel zu Beginn des Jahres war Petra mächtig stolz. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte sie: "Ich weiß, wie fleißig Daniel war. Es war kein einfacher Weg, aber er hat es trotzdem geschafft."

© SAT.1/Willi Weber Daniel, Sieger von "The Biggest Loser" 2020

Copyright © SAT.1 The Biggest Loser 2019

The Biggest Loser, Sat.1 Coach Petra Arvela und Kandidat Gerry bei "The Biggest Loser"

