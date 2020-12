Laura Müller (20) wird mit teuren Geschenken überhäuft – und das jeden Tag aufs Neue! Aktuell darf sich die Frau von Michael Wendler (48) über einen Adventskalender der extravaganten Art freuen: Der "Sie liebt den DJ"-Interpret hatte für seine Frau hinter den bisherigen Türchen stets teure Accessoires versteckt. Zwar hatte unter anderem bereits Oliver Pocher (42) vermutet, dass einige der Designerteile nur billige Imitate sind – dennoch lässt sich die 20-Jährige die Vorfreude auf ihren Adventskalender nicht verderben: Jetzt öffnete Laura Türchen Nummer 15 – und darin fand sie abermals sündhaft teure Designerschuhe!

Auch am 15. Dezember hielt Laura den Moment wieder in ihrer Instagram-Story fest – und der Inhalt des heutigen Adventskalender-Päckchens hat es in sich: Der Wendler beschenkte seine Frau mit einem Paar High Heels des Designers Philipp Plein (42) – und das luxuriöse Schuhwerk schlug ursprünglich mit schlappen 1.350 Euro zu Buche. Mittlerweile sind die Riemen-Stilettos mit Nietenverzierungen für einen reduzierten Preis von 567 Euro erhältlich.

In den vergangenen Tagen hatte Laura unter anderem bereits einen luxuriösen Kugelschreiber, einen teuren Gürtel, eine kostspielige Sonnenbrille und auch einen Louis-Vuitton-Schal in ihrem Adventskalender gefunden. Und mit dem bisherigen Inhalt ist die Influencerin offenbar mehr als zufrieden. "Danke, mein Schatz", bedankte sich die 20-Jährige, nachdem sie das 15. Päckchen geöffnet hat.

Instagram / lauramuellerofficial Philipp-Plein-Schuhe aus Laura Müllers Adventskalender

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" im Februar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

