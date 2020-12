Seit Sonntag ist es offiziell: Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) erwarten ein Kind! Zuvor wurde bereits seit Monaten über die Schwangerschaft der einstigen Bachelorette spekuliert. Der Grund: Zahlreiche Fans waren der Meinung, auf Social-Media-Fotos von der Influencerin eine Wölbung und ein paar extra Pfunde erkannt zu haben – und tatsächlich: Jessi hat während ihrer Schwangerschaft schon rund zehn Kilo zugenommen!

"Mein Körper verändert sich täglich – aber ich liebe es", betonte Jessi jetzt in ihrer Instagram-Story und plauderte aus dem Schwangerschaftsnähkästchen: "Ich habe zehn Kilo zugenommen. Unglaublich – aber jedes Kilo ist auch irgendwie so schön." Obwohl ihr ungeborenes Baby aktuell noch ziemlich klein sei, wiege sie inzwischen rund 70 Kilo. Doch das dürfte die hübsche Influencerin keinesfalls stören – ganz im Gegenteil: Ihre schönen Rundungen setzt sie weiterhin in hautengen Fitness-Zweiteilern in Szene.

Dabei ist es für Jessi offenbar noch ungewohnt, den Fans ihren schwangeren Körper im Netz zu präsentieren. "Es war so komisch, euch das jetzt im Spiegel zu zeigen", schilderte sie offen und sprach auch über ihre körperlichen Veränderungen: "Ich habe mich auch wirklich richtig arg im Gesicht verändert – und das habt ihr auch schon sehr früh erkannt." Doch das könne und wolle sie jetzt nicht länger verstecken oder kaschieren.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

