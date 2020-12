Wie lange ist Mike Heiter (28) eigentlich schon wieder in festen Händen? Nach langen Spekulationen machte die Love Island-Legende es nun offiziell: Er ist nach dem Liebes-Aus mit seiner Ex Elena Miras (28) wieder frisch verliebt. Are You The One?-Kandidatin Laura Morante (30) und der Beau gehen nun wohl gemeinsame Wege. Aber seit wann genau sind die beiden in einer Beziehung? Das hat Mike Promiflash verraten.

Im Interview mit Promiflash gibt die TV-Bekanntheit darauf eine klare Antwort: "Wir sind seit dem 18. November ein Paar", stellt der Blondschopf klar. Demnach wäre an den Gerüchten, die aktuell kursieren, tatsächlich nichts dran: Angeblich soll Mike nämlich mit Laura angebandelt haben, während er noch mit Elena liiert war. Die Eltern der gemeinsamen Tochter Aylen trennten sich jedoch bereits Anfang September.Mike selbst bestritt, zweigleisig gefahren zu sein.

Elena hingegen befeuerte diese Theorie. Gegenüber Explosiv äußerte sie die Vermutung, ihr ehemaliger Partner habe sie hintergangen: "Fünf Tage, nachdem wir offiziell getrennt waren, habe ich ein Foto geschickt bekommen, wie die beiden zusammen waren", gab die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin preis.

Mike Heiter, Reality-TV-Star

Laura Morante, "Are You The One?"-Star

Elena Miras im September 2020

