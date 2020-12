Kann Luigi Birofio damit punkten? Eigentlich zählt seit Ex on the Beach für den temperamentvollen Italiener nur eines: Temptation Island-Girl Michelle Daniaux zu beeindrucken. Der Reality-TV-Star hat sich Hals über Kopf in die Blondine verliebt und konnte nach der Show tatsächlich ihr Herz erobern. Ob seine Freundin auch die Tanzkünste seines Liebsten schätzt? Das bleibt wohl ein Geheimnis. Denn im Netz versucht Gigi nicht die Influencerin zu überzeugen, sondern Prince Charming-Boy Martin Angelo (27). Der Stuttgarter legt einen Twerk hin.

"Martin, habe ich das Twerken drauf?", fragt Gigi in seiner Instagram-Story zu einem Video, in dem er sexy die Hüften kreisen lässt. Dabei bringt er die Fans aber nicht nur mit seinem Po-Schwung in Schwitzen, sondern auch mit seinem heißen Anblick – denn der TV-Star hat sein Shirt ausgezogen und lässt freien Blick auf seinen nackten Oberkörper. Und wie kommt der Twerkclip bei Martin an? Immerhin wollte Luigi genau das ja wissen. Im Gespräch mit Promiflash stellt der Teilzeit-Berliner klar: "Das Twerken ist auf jeden Fall sehr ausbaufähig."

Gleichzeitig gibt er dem 21-Jährigen aber die Chance, gemeinsam an den Tanzfähigkeiten zu arbeiten. "Wenn wir die Zeit zusammen finden, dann gebe ich ihm noch ein bis zwei Tipps", betont der #Couplechallenge-Teilnehmer.

Anzeige

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio

Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Luigi, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de