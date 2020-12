Diesen Haarschnitt würde man bei einem Adligen wohl eher nicht erwarten! Eigentlich präsentieren sich Royal-Damen normalerweise eher klassisch feminin: Beispielsweise schlüpfen Herzogin Kate (38) oder Megan nicht nur immer in elegante Outfits, sondern tragen auch ihre Haare entweder hochgesteckt oder zu einer schicken Föhnfrisur. Genauso hat es auch Fürstin Charlène (42) von Monaco jahrelang gehandhabt – nun hatte sie aber offenbar Lust auf etwas völlig anderes und hat sich die Haare seitlich einfach abrasiert!

Am Mittwoch stellte sich die 42-Jährige im Rahmen der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie in Monaco in eine Holzhütte und überreichte Kindern Geschenke in Form von Puppen und Co. – allerdings machte sie nicht nur mit der guten Tat auf sich aufmerksam, sondern vor allem mit ihrem Haarschnitt: Charlène trägt ihre Haare jetzt nämlich nicht nur extrem kurz, sondern hat einen Sidecut und gibt somit nun komplett freie Sicht auf die linke Seite ihres Kopfes!

Die Idee zu ihrem neuen Look dürfte ihr erst in den vergangenen Wochen gekommen sein – immerhin war die einstige Profischwimmerin noch im September turtelnd mit ihrem Mann Fürst Albert (62) gesichtet worden. Damals trug sie ihre Mähne noch lang und dicht.

Getty Images Fürstin Charlène

Getty Images Fürstin Charlène, 2020

Getty Images Fürstin Charlène im Dezember 2020

