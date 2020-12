Bahnt sich bei Janina und Dennis die erste Ehekrise an? Die technische Produktdesignerin und der Industriekaufmann gaben sich bei einem Hochzeit auf den ersten Blick-Spezial das Jawort – ohne sich vorher auch nur ein einziges Mal gesehen zu haben. Bislang schien bei den beiden auch alles bestens zu passen – nur in einem Punkt sind sich zwei nicht einig: Janina und Dennis haben unterschiedliche Vorstellungen, was die Nachwuchsplanung anbelangt!

Bei einem gemeinsamen Frühstück mit ihren Show-Kollegen Martin und Ariane kommen die Paare auf das Thema Kinderwunsch zu sprechen. Denn das haben Ariane und Martin schon vor der Trauung geklärt. Janina und Dennis haben in dieser Hinsicht aber noch einiges zu bequatschen. "Bei mir ist es so, dass ich nicht unbedingt Kinder möchte", erzählt Janina. Ihr frisch angetrauter Ehemann erklärt zunächst, das ähnlich zu sehen, merkt aber auch an, dass man das jetzt noch nicht so forcieren müsse. Im Einzelinterview sagt er aber dann: "Ich möchte auf jeden Fall ein Kind haben. Ich glaube auch, dass ich das gut machen würde."

Doch warum erzählt Dennis seiner Gattin etwas anderes? Ariane hat da eine Vermutung. "Ich glaube, die wollen nichts sagen, was dem anderen vielleicht nicht gefällt und das in einer Diskussion enden könnte, aber gerade das ist ja das wichtige", schildert die 30-Jährige.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Janina und Dennis, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2020

Dennis, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

Ariane, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

