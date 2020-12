So sieht also ein Neu-Papa aus! Im Frühjahr gaben Zayn Malik (27) und Gigi Hadid (25) die tolle Nachricht bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Im September war es dann so weit und ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. Laut einem Insider lieben der Sänger und das Model ihre neue Rolle als Eltern. Trotzdem scheinen die ersten Monate mit einem Säugling auch eine Herausforderung für die beiden zu sein: Zayn wurde nun erstmals seit der Geburt gesichtet und wirkte nicht ganz wach...

Der Musiker wurde am Dienstag bei einem Spaziergang in New York gesichtet. Auf den Fotos, die Mirror vorliegen, schlenderte er mit einer gelben Jacke und farblich passenden Sneakers durch den Big Apple. Und obwohl sich der Großteil seines Gesichts hinter einem Mundschutz verbarg, waren Zayns müde Augen nicht zu übersehen. Ob die Kleine ihren Eltern gerade nicht viel Schlaf lässt? Zayns erschöpftem Ausdruck nach scheint er Gigi bei der Versorgung ihres Kindes auf jeden Fall tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Während die Eltern sich nach der Geburt weiterhin bedeckt mit Infos über ihre Tochter halten, plaudern ihre Familienangehörigen dafür umso lieber aus dem Nähkästchen. So zeigte Gigis Mutter Yolanda Hadid Foster auf Instagram etwa, wie das Paar vom Geschlecht seines Babys erfahren hat – und zwar mittels eines pinkfarbenen Kuchenteigs.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Getty Images Zayn Malik, 2018

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

