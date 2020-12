Danni Büchners (42) älteste Tochter hat Geburtstag! Die Influencerin schwebt in den vergangenen Wochen mit ihrem neuen Partner Ennesto Monté (45) auf Wolke sieben – sogar die Kinder der Kult-Auswanderin haben den Schlagerstar bereits wärmstens aufgenommen. Doch jetzt gibt es für die Familie noch einen weiteren Grund zu feiern. Joelina Karabas (21) hat ein besonderes Jubiläum – Dannis älteste Tochter wird 21 Jahre alt!

Auf Instagram teilte Danni eine Reihe von Aufnahmen ihrer Tochter. Ein Foto zeigt die TV-Bekanntheit mit ihren beiden Ältesten Volkan und Joelina – auf dem Bild sind die beiden noch Kinder. Diesen süßen Rückblick betitelte die 42-Jährige mit rührenden Glückwünschen an ihren Sprössling: "Vergiss niemals: Du bist was Besonderes. Mein erstes Baby", schrieb Danni. Weiterhin verlieh sie ihren Gefühlen mit liebevollen Zeilen Ausdruck: "Die Zeit rennt so schnell. Gestern noch warst du mein kleines Mädchen, heute ist schon dein 21. Geburtstag."

In der Tat ist die Blondine mittlerweile richtig erwachsen geworden. Beruflich ist sie inzwischen sogar in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten und verdient ihr Geld als Influencerin – inzwischen folgen der Beauty schon fast 30.000 Fans.

