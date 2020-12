Melina Hoch sieht sich einem fiesen Shitstorm ausgesetzt! Die Love Island-Beauty und ihr Ex Tim Kühnel haben am Montagabend völlig überraschend ihre Trennung offiziell gemacht. Das Datingshow-Paar habe die letzte Krise nicht überwinden können und geht von jetzt an getrennte Wege. Dass viele Fans diese Nachricht nicht allzu gut aufnehmen werden und ihren Ärger vor allem an der Cheerleaderin auslassen, das hatte diese schon vermutet. Und tatsächlich: Melina bekommt ihm Netz böse Kommentare.

"Ich habe in den letzten Tagen so viel geistigen Dünnschiss gelesen. Meine Güte, wow. An alle, die sagen, ich habe einen am Sender und irgendwelche Störungen, ihr müsst euch nicht mein Profil angucken, nicht meine Storys angucken", redet sie sich in ihrer Instagram-Story in Rage. Vor allem Fake-Vorwürfe und die Vermutung, dass sie und der Stuttgarter bis vor Kurzem noch vertraglich aneinander gebunden gewesen sind, hageln angeblich auf sie ein. "Wieso muss ich denn auf das Profil von Leuten gehen, die ich schrecklich finde? Ich würde mit meiner Zeit was Besseres anfangen", ärgert sie sich weiter über die Hater.

Doch woran ist die Liebe des Gewinner-Couples am Ende überhaupt zerbrochen? Allzu viele Infos geben die ehemaligen Turteltauben nicht bekannt. Allerdings lassen sie vermuten, dass vor allem der Druck der Öffentlichkeit nicht ganz unschuldig daran gewesen sei. "An all die, die sich jetzt freuen und mich beleidigen und sagen, dass ja alles klar war, dass der Tim niemals hätte mir glücklich werden können. Ihr habt keine Ahnung [...] – diese ganzen Nachrichten. Das ist so ein Druck", ließ die Kölnerin schon in dem Trennungsstatement verlauten.

Anzeige

RTL II Tim und Melina bei "Love Island" 2020

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de