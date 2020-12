Mit Johannes Haller (32) ist alles anders! Erst am vergangenen Wochenende haben Jessica Paszka (30) und ihr Liebster die süße Nachricht bestätigt, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch die zwei schwelgen nicht nur im absoluten Babyglück, sondern genießen auch ihre junge Liebe in vollen Zügen. Vor allem die einstige Bachelorette könnte nicht glücklicher sein: Bei dem Bootsverleih-Besitzer fühlt sie sich endlich richtig angekommen – ganz im Gegensatz zu früheren Beziehungen.

Ob das ein Seitenhieb in Richtung David Friedrich (31) und andere Verflossene ist? In ihrer Instagram-Story schwärmt die Beauty nicht nur in den höchsten Tönen von dem Ibiza-Auswanderer, sondern gibt auch zu, dass sie eine solche Art von Beziehung noch nie geführt habe: "Ich kannte das vorher einfach nicht. Ich war immer alleine und ich war auch sehr, sehr, sehr lange – auch wenn ich kurzfristig in einer Beziehung war – nicht so in einer Beziehung, wie ich sie jetzt führe." Angeblich erkenne sich die 30-Jährige derzeit selbst nicht wieder. "Ich bin wirklich ein Mensch, der in einer Beziehung seinen Raum braucht und seine Freiheiten und jetzt bin ich so krass am Klammern", meint sie.

Ob das gerade an den Schwangerschaftshormonen liegt oder an dem Rosen-Boy? Jessi ist sich selbst nicht so sicher. Eines ist aber klar: "Es geht einfach nichts mehr ohne Johannes. Ich bin grade so wie ein kleines Klammeräffchen.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessi Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

