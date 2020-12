Süßer Liebesbeweis von Yeliz Koc (27)! Im vergangenen August machte das Ex-Bachelor-Girl überraschend ihre Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht (28) öffentlich. Viele Fans kennen den Sohn von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56) sicherlich noch aus den kultigen "Die Wilden Kerle"-Filmen, in denen er an der Seite seines Bruders Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) die Hauptrolle des Leon gespielt hatte. Als Teil eins 2003 in die Kinos kam, war Jimi gerade einmal 12 Jahre alt. Auch Yeliz kennt seine "Die Wilden Kerle"-Filme natürlich – und feiert sie ganz offensichtlich!

In ihrer Instagram-Story mauserte die Influencerin sich jetzt zum Fangirl: Stolz posiert Yeliz in mehreren Clips in einem orangefarbenen "Die Wilden Kerle"-Hoodie, während im Hintergrund die Titelmelodie des ersten Films läuft – die Beauty macht in dem Pulli wie immer eine tolle Figur. Schon vor einigen Wochen hatte sie passend dazu in ihrer Story ausgeplaudert: "Ich habe den ersten Teil mit meiner Mutter im Kino geguckt, da war ich noch in der Grundschule."

Diese Erinnerung hatte Yeliz offenbar auch bei ihren ersten Treffen im Hinterkopf: "War schon komisch am Anfang. Aber das war schnell vorbei, er ist für mich ein ganz normaler Mensch, wenn ihr wisst, was ich meine", berichtete sie anschließend. Wart ihr damals auch Fan von "Die Wilden Kerle"? Stimmt ab!

AUGUSTIN,CHRISTIAN / ActionPress Wilson Gonzalez, Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der "Die Wilden Kerle"-Premiere 2003

Simon Gerber Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Social-Media-Stars

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im September 2020

