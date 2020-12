Haben Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) mit dem ersten Kuss lange gefackelt? Vor wenigen Tagen machten der ehemalige Love Island-Kandidat und die diesjährige Are You The One?-Kandidatin ihre Beziehung offiziell. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden ein Paar sind: Sie kennen sich schon seit der Schulzeit und waren seitdem schon viermal zusammen. Hat es vor diesem Hintergrund bei ihrem neusten Liebescomeback lange bis zum ersten Kuss gedauert?

Im Promiflash-Interview verrät Laura, dass Mike und sie es zunächst etwas ruhiger angehen lassen wollten. "Aber irgendwie hat unser Körper das nicht zugelassen", fügt Mike hinzu. Sie seien zwar nicht direkt beim ersten Date übereinander hergefallen – dafür tauschten sie beim zweiten wieder mehr Zärtlichkeiten aus. "Beim zweiten Treffen haben wir uns dann auch geküsst", erklärt Mike.

Der erste Kuss nach all den Jahren sei aber anders gewesen. "Das Gefühl war intensiver", beschreibt Laura. Darüber hinaus hätten sie auch viele neue Parallelen, die sie früher nicht gehabt hätten. "Eigentlich ist das nur noch bestätigender", fasst Mike zusammen. Bei ihnen laufe es einfach besser als je zuvor.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2019 in Essen

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

