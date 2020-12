Gigi Hadid (25) hat sich offenbar nach einer Veränderung gesehnt! Dabei war der Alltag des US-amerikanischen Models doch erst im vergangenen September komplett auf den Kopf gestellt worden: Die hübsche Blondine und ihr Freund Zayn Malik (27) hatten ihr erstes Kind – eine kleine Tochter – auf der Welt begrüßt. Jetzt krönte die Beauty ihr Dasein als Neu-Mama mit einer optischen Typ-Veränderung: Gigi überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Gigi ein brandneues Selfie, auf dem sie ihr Umstyling gekonnt in Szene setzt: Anstelle ihres gewohnten Mittelscheitels trägt die 25-Jährige jetzt einen fransigen Pony. Und dieser neue Schnitt bietet dabei einige tolle Variationsmöglichkeiten – wie die Blondine auf dem Pic demonstriert: Während ihr der Pony frech in ihr hübsches Gesicht fällt, hat sie ihre restliche Mähne zu einem schicken Dutt zusammengebunden.

Dieser neue Haarschnitt gefällt offenbar nicht nur Gigi selbst ziemlich gut – auch zahlreiche Fans schwärmen auf der Fotoplattform von dem veränderten Look der jungen Mutter. "Steht dir so gut", "Ich liebe den Pony" oder auch "So unglaublich schön", bringen ein paar Supporter ihre Begeisterung in der Kommentarspalte ihres Idols zum Ausdruck. Zudem überhäufen sie die 25-Jährige mit unzähligen Herz-Emojis.

