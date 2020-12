Ihr Weihnachtsfest hätte sie sich bestimmt anders gewünscht! Das Coronavirus breitet sich weltweit weiterhin aus und auch viele Stars haben sich bereits infiziert. Während hierzulande Reality-TV-Star Kader Loth (47) mit einem schweren Verlauf der Erkrankung zu kämpfen hatte, befinden sich gerade auch Emmanuel Macron (42), Ellen DeGeneres (62) und Sharon Osbourne (68) in Quarantäne. Nun hat es noch eine weitere Promi-Dame erwischt: Atomic Kitten-Sängerin Kerry Katona (40) ist an Covid-19 erkrankt!

Das bestätigt die Blondine nun auf ihrem Instagram-Account. "Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt in meinem ganzen Leben. Die, die denken, das ist nicht real: Denkt noch mal darüber nach!", schrieb sie unter ein schwarzes Foto, das sie mit dem Zusatz "positiv getestet" versah. Sie und ihr Verlobter Ryan Mahoney seien nun beide regelrecht ans Bett gefesselt und würden das Schlafzimmer nicht mehr verlassen. "Meine armen Kinder. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll", klagt sie über ihre aktuelle Situation.

Vor der Diagnose hoffte die 40-Jährige noch auf ein glimpfliches Ergebnis ihres Coronatests. In ihrer Story postete sie wenige Stunden zuvor noch ein Selfie, auf dem sie bedrückt dreinblickt, und ließ ihre Follower dazu wissen: "Ich bete dafür, dass wir nur eine Grippe haben."

Getty Images Ellen DeGeneres in Sydney im März 2013

Getty Images Kerry Katona in Großbritannien

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

