Oliver Pocher (42) zeigt sich überraschend romantisch! Der Comedian und seine Frau Amira (28) sind seit ihrer Hochzeit fleißig dabei, ihre kleine Familie zu vergrößern: Nachdem im November 2019 das erste gemeinsame Kind der Turteltauben zur Welt kam, erwarten sie aktuell schon Nummer zwei. Inzwischen steht die gebürtige Österreicherin kurz vor der Geburt – und das nutzte Oli jetzt aus, um seiner Frau eine rührende Liebeserklärung zu machen!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der gebürtige Hannoveraner am Freitag mehrere professionelle Schnappschüsse des Paars. Seine Nachricht an Amira begann der TV-Show-Host mit einem Kompliment: "Diese Frau ist einfach großartig und hat sich jetzt einfach eine Babypause verdient!" Im weiteren Text erinnerte sich Oli dann an einige skurrile Dinge zurück, die er mit seiner Frau während ihrer TV-Show erlebt hatte, und erklärte zudem: "Nebenbei engagiert sie sich noch für andere Kinder neben ihren demnächst zwei eigenen!"

Die Follower der Pochers sind von diesen lieben Worten total überrascht. Moderatorin Lola Weippert kommentierte den Beitrag unter anderem mit: "Wurde Oli gehackt oder hat er tatsächlich eine bislang unbekannte romantische Seite an sich? Ich bin positiv schockiert!" Was sagt ihr zu dem kitschigen Exkurs des Komikers? Stimmt unten ab.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im Mai 2020

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im November 2019 in Stuttgart

