Nathalie Volk (23) sorgt derzeit für so manche Schlagzeile – und zwar mit ihrer neuen Beziehung! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im vergangenen November gleich zwei überraschende Neuigkeiten verkündet: Sie hat sich nicht nur von Frank Otto (63) getrennt, sondern direkt eine neue Liebe in Hells-Angels-Rocker Timur A. gefunden – und der ist ein verurteilter Totschläger. Doch wie steht Nathalie eigentlich zu Timurs krimineller Vergangenheit? In den sozialen Medien stand die Beauty jetzt Rede und Antwort...

Die kriminelle Vergangenheit ihres Liebsten hat offenbar keinerlei Einfluss auf Nathalies Glücksgefühle – zumindest erklärte sie das jetzt im Rahmen eines Instagram-Q&As. Auf die Frage eines neugierigen Fans, wie das Ex-GNTM-Girl zu Timurs Lebensgeschichte stehe, antwortete die hübsche Influencerin entschlossen: "Ist Vergangenheit."

Und auch die Schlagzeilen, für die Nathalie mit ihrer neuen Beziehung derzeit sorgt, sind der 23-Jährigen offenbar ziemlich egal. "Ich lese mir nichts durch", stellte die hübsche Dunkelhaarige klar und betonte: "Ich genieße mein Leben." Sie sei derzeit nicht nur so richtig verliebt, sondern mit ihrem Timur auch sehr glücklich.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Instagram / nathalievolk Timur A. und Nathalie Volk im September 2020

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk im April 2020

