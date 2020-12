Cheyenne Floyd und ihr Freund Zach Davis werden Eltern! Der Teen Mom-Star war bereits 2018 mit dem Vater ihres zweiten Kindes in einer Beziehung. Doch das Paar trennte sich nach einem Streit, da der jungen Mutter die Beziehung zu ihrem Ex-Freund und Vater ihrer Tochter, Cory Wharton, wichtiger gewesen sei. Im Oktober dieses Jahres bestätigte die 28-Jährige dann aber mit einem Kuss-Foto, dass sie und Zach wieder ein Paar sind. Nur zwei Monate später verkündeten sie nun überraschend: Cheyenne ist zum zweiten Mal schwanger.

Auf Instagram veröffentlichte die Brünette ein Video mit dem Kommentar "Demnächst 2021". In dem Clip spaziert die TV-Bekanntheit mit ihrem Partner und ihrer Tochter bei romantischer Abendsonne am Strand entlang. Die Beauty trägt ein enges, weißes Kleid, in dem sie ihren Babybauch perfekt in Szene setzt. Kurz darauf postete sie außerdem mehrere Fotos von einem Schwangerschaftsshooting mit ihrer Familie, zu dem sie schrieb: "Wir sind sehr gesegnet und dankbar, dass dieser Kleine uns als Eltern ausgewählt hat." Auf einer Aufnahme steht Cheyennes Liebster hinter ihr und gibt ihr einen Kuss auf die Schulter. Währenddessen blickt sie herunter zu ihrer Tochter, die ihren Babybauch küsst.

Auch die Dreijährige freut sich schon auf ihr Geschwisterchen. "Ryder ist so aufgeregt, wieder eine große Schwester zu sein, und schützt meinen Bauch bereits sehr", erklärte Cheyenne. An ihren Freund richtete der Reality-TV-Star ebenfalls rührende Worte: "Wenn ich daran denke, wie jung wir waren, als wir uns das erste Mal trafen und wie weit wir gekommen sind, könnte ich heute nicht stolzer auf uns sein."

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd, Tochter Ryder und Baby-Daddy Cory Wharton, Oktober 2018

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Freund Zach Davis und Tochter Ryder

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und Tochter Ryder, März 2019

