Was für eine Verwandlung! In den sozialen Netzwerken beweist Riccardo Simonetti (27) immer wieder, dass er ein waschechtes Style-Chamäleon ist. Regelmäßig probiert der Fashionista unterschiedliche Looks aus und schreckt auch nicht vor gewagten Outfits zurück. Jetzt entschied sich der Influencer dazu, seine Follower auf eine Zeitreise in die Vergangenheit mitzunehmen. Dazu schlüpfte Riccardo in einen feschen 80er-Jahre-Retro-Look und verwandelte sich in einen coolen Glamrock-Star!

Auf den Instagram-Pics posiert Riccardo mit der charakteristischen 80er-Jahre-Dauerwelle. Während die wilden Löckchen ihm ins Gesicht fallen, setzt der Hottie ein breites Grinsen auf. In dem Outfit scheint sich der Netz-Star pudelwohl zu fühlen – denn wie seine zahlreichen Fans inzwischen wissen, steht der Entertainer auf eine besonders ausgefallene Garderobe. Sein Oberkörper wird dabei nur von einem ganz knappen Glitzerfummel bedeckt – dadurch wird der durchtrainierte Body des Autors perfekt zur Schau gestellt.

Doch seine Fans unterhielt Riccardo nicht nur mit seinen Schnappschüssen. Er hatte für sie auch noch eine ulkige Bildunterschrift parat. "Hände hoch, wenn ihr mindestens eine Tante, Mutter oder Lehrerin in eurem Leben habt (oder vielleicht selber seid?), die in den 80ern genau SO ausgehen hat", witzelte das Model unter seinem Beitrag. In der Kommentarspalte fiel die Reaktion eindeutig aus: Jede Menge User bejahten, dass sie jemanden kennen, der den 80er-Jahre-Retro-Look damals genauso liebte wie Riccardo heute.

Getty Images Riccardo Simonetti im November 2019

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Model

Getty Images Riccardo Simonetti in Baden-Baden, 2019

