Die Beziehung von Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) hält ihre Fans in Atem. In der Ehe der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und dem Musiker soll es nämlich schon seit Monaten kriseln. Nicht nur Kanyes umstrittene Aussagen im Präsidentschaftswahlkampf, sondern auch seine psychischen Probleme sollen die Beziehung schwer belasten. Doch wie schlecht steht es wirklich um die Partnerschaft der beiden? Eine Scheidung kommt offenbar auf keinen Fall infrage.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber HollywoodLife. Der Rapper und die Unternehmerin würden schon lange um ihre Beziehung kämpfen, einen endgültigen Schlussstrich soll es aber angeblich von Kims Seite nicht geben. "Es scheint nicht so, als würde sie jemals die Scheidung einreichen, zumindest nicht in naher Zukunft", meinte die Quelle. Die beiden würden ihre Leben getrennt voneinander verbringen und das schon eine ganze Weile.

Schon im People-Interview verriet ein Bekannter des Paares, dass sich Kim und Kanye jeweils auf den eigenen Werdegang konzentrieren würden. Die Beauty habe ihre Projekte und der Musiker eben seine. Viele Berührungspunkte gäbe es dabei offenbar nicht. "Ihr Leben überschneidet sich nicht wirklich", erklärte der Insider. Beide sollen mit dieser Entscheidung aber durchaus glücklich sein.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Weihnachten 2018

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2012

