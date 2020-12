Gute Nachrichten für die Fans von Avril Lavigne (36)! 2002 feierte die Sängerin mit den Songs "Complicated" und "Sk8er Boi" ihren großen Durchbruch. Noch im selben Jahr veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Let Go", das ebenfalls zu einem großen Erfolg wurde. Nach vier weiteren Alben ist es ab 2014 musikalisch jedoch ziemlich ruhig um die Pop-Rockerin geworden. Doch im letzten Jahr meldete sie sich endlich wieder mit neuer Musik zurück – und auch bis zum nächsten Single-Release wird es wohl nicht mehr lange dauern: Avril nimmt scheinbar einen neuen Song auf!

In den vergangenen Tagen teilte die Kanadierin auf Instagram immer wieder Aufnahmen mit dem amerikanischen Produzenten John Feldmann und dem Rapper Mod Sun aus einem Tonstudio: Die drei arbeiten offenbar gemeinsam an neuer Musik. Darauf weist vor allem Johns Bildunterschrift hin. Unter ein gemeinsames Foto schrieb er: "Ich habe so viel Spaß mit diesen unglaublich talentierten und beeindruckenden Menschen. Ich kann es kaum abwarten, bis ihr hört, was wir hier ausgeheckt haben." Wann genau das gemeinsame Projekt der drei veröffentlicht werden soll, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Eigentlich hatte Avril in diesem Jahr in Sachen Musik so einiges mehr geplant. Im März wollte sie auf große Welttournee gehen und ihr 2019 erschienenes Album "Head Above Water" vorstellen. Doch die aktuelle Gesundheitslage machte der 36-Jährigen einen Strich durch die Rechnung: Die Tour wurde abgesagt.

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne und Mod Sun im Dezember 2020

Getty Images Avril Lavigne im September 2019 in Los Angeles

