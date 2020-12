Möchte Elena Miras (28) ihrem Singleleben ein Ende setzen? Im September gaben die Influencerin und ihr Love Island-Kollege Mike Heiter (28) bekannt, dass sie nach drei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen wollen. Mike hat inzwischen sogar schon wieder eine neue Frau an seiner Seite, die ehemalige Are You the One?-Teilnehmerin Laura Morante (30). Doch wie sieht es bei Elena aus? Ist sie bereit für eine neue Beziehung?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet Elena nun, dass sie sich definitiv vorstellen könne, wieder tiefere Gefühle für einen Mann aufzubauen. "Hoffentlich auch. Es ist ja wohl das Schönste, verliebt zu sein!", erklärte die Mutter einer zweijährigen Tochter. Doch auf was achtet die 28-Jährige bei der Partnersuche eigentlich? Auf das Alter zumindest nicht. "Es muss einfach passen", fasste die Schweizerin zusammen.

Noch vor wenigen Tagen schlug die diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Story ganz andere Töne an. Sie erklärte, in der nächsten Zeit im Netz etwas kürzerzutreten und ein paar Tage für sich und ihre Tochter zu benötigen: "Ich brauche Zeit, um ein paar Sachen zu verstehen und zu verarbeiten." Ob sie damit auf die Trennung von Mike anspielt, ist unklar – allerdings machte dieser am selben Tag seine neue Beziehung offiziell.

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2020

