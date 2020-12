Steuert sie nun endlich auf ihr persönliches Liebes-Happy-End zu? Wer in diesem Jahr Love Island verfolgt hat, weiß, dass es Ex-Kandidatin Sandra Janina in den vergangenen Wochen nicht leicht hatte. Während sie und Henrik Stoltenberg die Kuppelshow zunächst gemeinsam als Couple verlassen hatten, endete das kurze Techtelmechtel plötzlich in einem riesigen Zoff. Nach einem öffentlichen Schlagabtausch scheint die Blondine nun aber endgültig mit dem TV-Womanizer abgeschlossen zu haben – sie lernte nämlich kürzlich einen neuen Mann kennen. Könnte sich daraus womöglich etwas Ernstes entwickeln?

Nachdem bekannt wurde, dass Sandra einen Mann datet, hakt Promiflash bei der hübschen Studentin nach, wie ernst das Ganze ist. "Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass es etwas Ernsteres werden könnte", gibt sie im Interview preis. Doch endgültig festlegen möchte sie sich tatsächlich im Moment noch nicht. "Aber warten wir mal ab. Ich bin nicht der Typ dafür, jede Woche einen neuen Partner fürs Leben bekannt zu geben. Das überlasse ich anderen." Spielt sie hier womöglich auf Henrik an? Immerhin machte er seine neue Romanze zu Ex-Köln 50667-Star Paulina Ljubas (24) vor Kurzem öffentlich.

Wie wird Sandra das handhaben, wenn sie sich wirklich ernsthaft verlieben sollte? "Falls ich eine Beziehung eingehen sollte, würde ich diese natürlich auch irgendwann auf Instagram öffentlich machen, je nachdem, wie mein Partner dazu steht", erklärt sie. Aber schon jetzt sei es schwer, den Unbekannten komplett aus allem herauszuhalten.

