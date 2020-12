Ob das wohl klappt? Sänger Blake Shelton (44) und seine Partnerin Gwen Stefani (51) gaben Ende Oktober ihre Verlobung bekannt – nach fünf Jahren Beziehung. Seitdem wird über das Hochzeitsdatum spekuliert: Wird die Feier noch in diesem Jahr stattfinden oder doch erst 2021? Eine Sache weiß Blake aber schon ganz genau: Und zwar, wen er sich als Sänger auf seiner Hochzeit wünscht. Niemand Geringeres als Adam Levine (41) soll bei der Feier performen.

In der Show Late Night with Seth Meyers teilte Blake seinen Wunsch mit. "Ihm wird das vielleicht nicht gefallen, aber Adam Levine muss wohl seine Band zusammentrommeln und auf meiner Hochzeit singen", verkündete Blake. Er spielte außerdem auf das Musikvideo zu "Sugar" der Band Maroon 5 an, in dem Paare während ihrer Hochzeit überrascht werden – so in etwa stelle er sich die Performance seines Kumpels bei seiner eigenen Trauung vor. Blake scherzte außerdem: "Deren Musik ist so langweilig, dass sie nicht von der Feier ablenken würde."

Erst vor Kurzem machte Blake seiner Verlobten öffentlich eine Liebeserklärung. In einem Interview mit Entertainment Tonight betonte er: "Dass wir gemeinsam Musik machen können, zusammen arbeiten und unsere Songs performen dürfen – das hat uns eindeutig enger zusammengeschweißt." Gwen sei für ihn eine Inspiration.

Getty Images "The Voice"-Juroren Blake Shelton und Adam Levine

Getty Images Musiker Blake Shelton und Adam Levine

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

