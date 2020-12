Bei Hochzeit auf den ersten Blick geben sich Paare das Jawort, die sich zuvor nicht kannten. Die Teilnehmer des außergewöhnlichen TV-Experiments lernen sich erst vor dem Traualtar kennen. Experten ermitteln vorab in aufwendigen Tests die angeblich perfekten Partner, die dann vor laufenden Kameras als Fremde den Bund fürs Leben eingehen. Ein hohes Risiko, das die Eheleute eingehen – sichern sie sich wohl mittels Ehevertrag ab?

"Man kriegt einen Ehevertrag und darin ist alles geregelt", erklärt Michael in einem Instagram-Livevideo. Der 35-Jährige heiratete in der diesjährigen Staffel Kandidatin Lisa – allerdings ging das Experiment bei den beiden schief, sie trennten sich als Freunde. Des Weiteren verrät er: "Du kriegst einen Ehevertrag, in dem du selbst noch mal durchstreichen oder Anregungen einbringen kannst, was dir jetzt besonders wichtig ist. Bei mir ist das zum Beispiel mein Haus." Auch wenn jemand selbstständig ist, sei derjenige zu schützen. "Das sind Punkte, die werden extra notiert."

Bei Lisa und Michael spielte die Gütertrennung allerdings keine große Rolle: "Wir machen uns da eh keinen Stress", beteuert Lisa, die ebenfalls Teil der Live-Session ist. "Obwohl: Eigentlich will ich ja nur dein Haus haben", scherzt die Flugbegleiterin im Anschluss.

@Sat.1/Christoph Assmann Michael und Lisa in der vierten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge

Sat.1 Michael und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Braut

