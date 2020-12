Sie scheint bestens auf die neue Herausforderung vorbereitet zu sein! Ende Oktober bestätigte Brenda Patea (27) das, was schon einige Fans vermutet hatten. Ja, sie ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird ihr Baby jedoch alleine bekommen, denn mittlerweile ist sie von ihrem Ex-Freund, dem Kindsvater Alexander Zverev (23) getrennt. Hat Brenda Angst vor ihrer neuen Rolle als alleinerziehende Mutter?

"Angst nicht, nein. Ich bin jetzt 27 und bin mit 17 schon von zu Hause ausgezogen", erklärt die Schwangere in dem Podcast "Neongrau" der Ex-GNTM-Teilnehmerin Jana Heinisch. Sie habe in ihrem Leben schon so viel erleben dürfen und sei unheimlich dankbar dafür. "Ich habe gelebt, ich habe Erfahrung, ich habe genügend Partys gemacht und ich werde auch noch ein paar Partys machen. Ich habe keine Angst, dass ich etwas verpasse. [...]. Ob es gesund zur Welt kommt, diese Art der Bedenken habe ich zum Beispiel, aber sonst keine", verriet Brenda.

Die 27-Jährige ist zwar absolut bereit für ein Baby, doch wirklich realisieren kann sie es manchmal noch nicht. "Ich habe auch schon ein paar Sachen aufgebaut. Bett, Kommode und Wickeltisch stehen schon und immer, wenn ich da vorbei gehe, dann kann ich es noch nicht glauben. Auch wenn das Kind dann da ist, kann ich es, glaube ich, noch nicht glauben. Ich freue mich extrem drauf, aber es ist noch alles so unrealistisch", gibt Brenda in dem Gespräch zu.

