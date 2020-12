Die zwei hatten andere Pläne! Seit wenigen Tagen ist die Katze aus dem Sack: Mike Heiter (28) ist nach der Trennung von Elena Miras (28) nicht nur wieder in festen Händen, seine Freundin ist auch keine Unbekannte. Der Love Island-Star ist mit Are You the One?-Beauty Laura Morante (30) liiert. Obwohl die Gerüchteküche bezüglich ihrer Beziehung schon seit einigen Wochen gebrodelt hatte, ließ sich das Paar viel Zeit mit dem Liebesouting. Im Gespräch mit Promiflash verraten Laura und Mike: Eigentlich sollten die Fans noch etwas länger warten.

Seit 18. November sind die TV-Bekanntheiten schon zusammen. Doch die großen News gab es erst rund einen Monat später. "Mir war wichtig, dass wir es erst öffentlich machen an Weihnachten, weil ich noch voll berufstätig gewesen bin und einen freien Kopf dafür haben wollte", meinte die 28-Jährige gegenüber Promiflash. Weil sich die Gerüchte um ihre Liaison dann aber doch ziemlich gehäuft haben, hätten die Turteltauben entschieden, das Geheimnis zu lüften. "Es kommt alles so, wie es kommen muss", findet der Essener aber.

Richtig versteckt haben die beiden ihre Partnerschaft angeblich sowieso nicht. "Wir haben uns nicht versteckt, wir haben es nur offiziell gemacht", äußert Laura lachend und betont außerdem, dass sie sich schon lange gewünscht habe, ihre Liebe ganz ungeniert zu zeigen. Mike hingegen sei da etwas vorsichtiger. "Ich gehe da immer mit Vorsicht ran in der Öffentlichkeit", erklärt er.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im Oktober 2020

